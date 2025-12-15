Как выглядит футбол в стране, о которой почти ничего не известно?

Женская сборная России по футболу провела сбор в КНДР — и мы показываем эту поездку без фильтров и домыслов. Приоткрываем завесу тайны.

Путь из Владивостока в Пхеньян, бургеры со смайликами, запреты, неожиданные бытовые детали, два матча против сборной Северной Кореи и редкие кадры повседневной жизни города, который почти не попадает в объективы камер.

Этот ролик — не только про футбол. Это взгляд изнутри на закрытую страну, которую увидели футболистки сборной России.