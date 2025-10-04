С чем у нас ассоциируется НХЛ? Кубок Стэнли, красивые шайбы, Александр Овечкин и ещё много-много чего рекордного и крутого. Но есть и тёмная страница в истории этого большого бренда

Многие хоккеисты подвергались нападениям, шантажу и вымогательствам, а ФБР едва не стёрла со спортивной карты такую организацию

При чём тут русская мафия и воры в законе? Что это за схема с ювелиркой? И как наезжали на хоккеистов? Ответы на эти вопросы в новом расследовании детектива Алекса.

