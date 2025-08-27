Сказать, что Джон Готти был популярен в США в 80-ые годы – это не сказать ничего. Популярнее него на тот момент в стране были разве что деньги. Его печатали на обложке культового журнала “Таймс”, а его рейтинг, без всяких преувеличений, моментами был выше, чем рейтинг президента страны. Хотя к политике Джон Готти не имел никакого отношения. Он являлся боссом семьи Гамбино. Одной из пяти итальянских мафиозных семей Нью-Йорка и держал под контролем значительную часть теневой экономики города. В эту теневую экономику конечно входил и спорт. В основном это были бокс и бейсбол. А также нелегальные букмекерские конторы, разбросанные по всей стране и приносящие головокружительные прибыли.

Сегодня мы настраиваем свои приемники на волну 80-ых годов двадцатого века и рассказываем про самого яркого мафиози за всю историю организованной преступности и его влиянии на американский спорт.

