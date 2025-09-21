Детектив Алекс уже стал специалистом по делам советских чемпионов и их связью с криминалом. Это история легкоатлета Михаила Линге, жизнь которого резко изменилась после золота на Олимпийских играх в Москве в 1980 году. Успех в эстафете, бойкот следующей Олимпиады в Лос-Анджелесе и тяжёлое ДТП столкнули Линге на путь афер и криминала

Какие преступные схемы он использовал? Как ему удалось сбежать из тюрьмы? И почему решил сдаться? Все ответы — в новом расследовании детектива Алекса!

Канал спортивного журналиста Алекса Смольянинова: t.me/nf_sport_talk