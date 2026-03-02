В этом ролике мы с вами проедем по всем дивизионам, заедем в каждый уголок Франции. Ведь эта страна не только про живописные локации, но и про интересный футбол, жаркие противостояния и атмосферу на трибунах. Объехали все – от маленьких деревень до крупных городов. Собрали только самый сок. Разберемся в структуре французского футбола. Как много болельщиков ходят на матчи? Сколько стоят билеты? Что продается в буфетах? Какая атмосфера на трибунах? Даже расскажем как самому стать футболистом. Да-да, прямо во Франции.

