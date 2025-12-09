Пора поговорить про самый непредсказуемый чемпионат в топ-5 и новую волну тренерских отставок. Обсуждаем итальянский футбол со Стасом Мининым. Будем рады любым вашим вопросам в чате трансляции!

Аллегри отказался от прессинга в «Милане»: кто в выигрыше? Очная ставка Спалетти и Конте. «Наполи» и «Ювентус» теряют игроков из-за травм. Кенан Йылдыз и Давид Нерес сияют. «Интер» набирает ход? «Фиорентина» без побед: причины кризиса. В «Аталанте» и «Дженоа» новые тренеры.