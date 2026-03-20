Новый перевод и озвучка — интервью Евгения Малкина сразу после возвращения на лёд после дисквалификации. Внутри много важного: признание ошибки за удар, реакция на 5 матчей отстранения и разговоры о том, почему «между 3 и 5 матчами — огромная разница». Плюс — про команду и погоню за плей-офф, и самое главное: что он обсуждал с Кайлом Дубасом и почему Малкин хочет играть дальше — «минимум сезон, может быть даже два».