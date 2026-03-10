Новое видео про Александра Овечкина — через его партнёра по команде Ти-Джея Оши. Начинаем с простого: «привет, бро» — и сразу на лёд. Дальше — разговор про то, откуда у Ови эта энергия (родители, мама — двукратная олимпийская чемпионка), про страсть к силовому хоккею и тот самый хит на Олимпиаде в Сочи-2014, про то, как он сам стал отцом и что хочет передать детям, и наконец — самый взрослый вопрос: когда придёт время повесить коньки на гвоздь и что будет решающим фактором.

