Большой разговор с нападающим «Амура» Ярославом Лихачёвым, который мы записали в Уфе во время Фонбет Кубка Республики Башкортостан.

Главная история этого межсезонья для Ярослава наконец завершилась: после нескольких лет аренд он окончательно стал игроком «Амура». Поговорили о том, как Лихачёв ждал решения по своему будущему, почему сам хотел вернуться в Хабаровск и с какими мыслями начинает новую главу карьеры.

Отдельно и подробно вернулись к «Локомотиву». Ярослав рассказал об отношениях с руководством клуба, работе с Игорем Никитиным и о том, почему закрепиться в Ярославле в итоге так и не получилось. Вспомнили и его гол в финале Кубка Гагарина против «Металлурга».

Большой блок посвятили новому «Амуру»: Александру Андриевскому, требованиям к игре Лихачёва без шайбы, молодому составу, хабаровским болельщикам, жизни на Дальнем Востоке и главной цели команды — попасть в плей-офф.

Еще Ярослав рассказал о встрече игроков с судьями и симуляциях, признался, что иногда сознательно пользовался моментом, чтобы заработать большинство, поговорил о трэш-токе, неприятных соперниках, штрафах внутри команды, перелётах, режиме и музыке в раздевалке. Ну и, конечно, добрались до Counter-Strike: Anubis, смоки, Faceit и хоккеисты, с которыми можно собрать нормальную пятёрку.

Спасибо Фонбет за поддержку проекта «Роман с Хоккеем» и возможность делать для вас такие большие разговоры с героями нашего хоккея.

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Ярослав Лихачёв — большое интервью нападающего «Амура» перед сезоном КХЛ 2026/27. Лихачёв рассказал о полноценном переходе из «Локомотива» в «Амур», отношениях с Игорем Никитиным и руководством ярославского клуба, Александре Андриевском, жизни в Хабаровске и борьбе за плей-офф. Также обсудили симуляции и судейство в КХЛ, трэш-ток, Counter-Strike, режим хоккеиста, музыку, болельщиков «Амура» и жизнь на Дальнем Востоке.

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