Михаил Рольгизер писал письмо Путину? 😱

Да, было и такое 😅 Эти и многие другие интересные факты в новом выпуске против интернета. Раскрываем все секреты про Ролика. Погнали смотреть 😎

00:00 Вступление

00:17 Первая шайба в КХЛ

01:07 Шопинг на Wildberries

01:25 Попросил у Путина собаку

02:48 Совмещал бокс и хоккей

04:22 Кумиры: Роналду, Кузнецов, Овечкин, Кросби

05:48 Ткачев — старший брат

07:22 Любит порядок в доме

