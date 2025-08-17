Рольгизер против интернета | Путин не подарил собаку, что общего с Криштиану Роналду? | ХК Трактор
Михаил Рольгизер писал письмо Путину? 😱
Да, было и такое 😅 Эти и многие другие интересные факты в новом выпуске против интернета. Раскрываем все секреты про Ролика. Погнали смотреть 😎
00:00 Вступление
00:17 Первая шайба в КХЛ
01:07 Шопинг на Wildberries
01:25 Попросил у Путина собаку
02:48 Совмещал бокс и хоккей
04:22 Кумиры: Роналду, Кузнецов, Овечкин, Кросби
05:48 Ткачев — старший брат
07:22 Любит порядок в доме
Телеграм-канал «Трактора»: @hctraktor