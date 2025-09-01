#фигурноекатание #фигурка #Чистыйхвост #подкасты #Гуменник #Петросян #Сизерон #Малинин #Худайбердиева #Плющенко #Степанова #Букин #Олимпиада2026 #Муравьева #Лью #Мишина #Галлямов

Таймкоды:

0:00 обсуждаем интриги сезона: сможет ли Двоеглазова обыграть Петросян? Возьмет ли реванш Семененко?

0:08:48 худший год для Мишиной и Галлямова, ренессанс Бойковой и Козловского – делаем прогнозы для пар

0:15:03 рискнет ли федерация поставить в танцах на кого-то, кроме Степановой и Букина?

0:20:13 Ваня перестал болеть за российские танцы после Ильиных и Кацалапова

0:25:20 Полина оценивает дебют Фурнье-Бодри и Сизерона: откуда такие баллы?

0:31:26 Паша объясняет, за что респектует Сизерону

0:37:53 «Ангелам Плющенко» – 8 лет. Почему им не удалось стать топ-школой?

0:44:27 «Муравьеву надо было удержать любыми средствами»: уход Сони – это провал?

0:52:08 трансфер Муравьевой к Мишину – потеря для Плющенко, но шанс для Софьи?

0:56:22 «Ношение формы сборной – привилегия». Худайбердиева заступилась за федерацию, но получилось плохо

1:03:02 почему Худайбердиева так быстро превратилась из спортсменки в чиновницу?

1:12:03 есть ли у Малинина конкуренты перед Олимпиадой?

1:17:24 права ли группа Тутберидзе, возвращая Петросян две старые программы?

1:20:30 сможет ли Лью провести еще один триумфальный сезон?