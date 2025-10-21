Телеграм-канал подкаста «Чистый хвост». Подписывайтесь обязательно! https://t.me/cleantail

Текст Майи Багрянцевой «Камбэк года в фигурке – с розовым корсетом и «я облажался». Детали изнутри»: https://www.sports.ru/figure-skating/blogs/3358147.html

Телеграм-канал Крутихиной: https://t.me/biellmann

Телеграм-канал Жаворонковой: https://t.me/representing_notfilled

Блог шеф-редактора Sports.ru Павла Копачева: https://www.sports.ru/tribuna/blogs/russiateam/

Телеграм-канал Майи Багрянцевой: https://t.me/skatingoutloud

Телеграм-канал Кузнецова: https://t.me/thnkpc

Таймкоды:

0:00 впечатления Майи из Франции: за кого болели больше всего?

4:46 от танцоров потребовали быть энергичными – и с этим возникла проблема

10:21 программы Сизерона и Фурнье-Бодри – повтор того, что уже было с Пападакис?

17:00 есть ли у Гийома и Лоранс шанс выиграть Олимпиаду?

22:33 Фир и Гибсон просчитались с произвольным, но все еще могут взять золото на Евро?

31:01 три судьи, которые утопили Гиньяр и Фаббри на Гран-при

35:50 модный приговор Паши итальянцам: почему их пара не выглядит топовой?

43:05 Италия делает ставку на командный турнир, а не на танцы?

50:24 Ваня объясняет, почему короткая Сакамото – шедевр

59:09 судьи забрали у Левито бронзу?

1:07:30 Миура и Кихара – новые олимпийские чемпионы?

1:15:08 Полина защищает пафос Малинина, но ругает его произвольную

1:21:23 где искать конкурентов Малинину? У нас есть ответ