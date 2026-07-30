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0:00 - КВЯКБ

2:14 - Короткая история и трансфер Лакруа

10:30 - Изучаем статистику Максанса

22:53 - А что по зарплате?

27:48 - Тактические детали

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