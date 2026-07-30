МАКСАНС ЛАКРУА - ИГРОК ЧЕЛСИ! НЕДОСТАЮЩИЙ ВИНТИК ДЛЯ ТРОЙКИ ЗАЩИТНИКОВ В СХЕМЕ ХАБИ АЛОНСО?
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0:00 - КВЯКБ
2:14 - Короткая история и трансфер Лакруа
10:30 - Изучаем статистику Максанса
22:53 - А что по зарплате?
27:48 - Тактические детали
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