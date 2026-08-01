ПЕРВАЯ ОСЕЧКА АЛОНСО! Челси - Тоттенхэм (1:2). Обзор матча. Chelsea 1-2 Tottenham. Highlights
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Обзор товарищеского матча АПЛ Челси 1-2 Тоттенхэм
1.08.2026
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