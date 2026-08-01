САТПАЕВ, УОЛШ И ПЕДРО СИЯЮТ ПРИ АЛОНСО! Челси - Вестерн Сидней Уондерерс (6:4). Обзор матча.

САТПАЕВ, УОЛШ И ПЕДРО СИЯЮТ ПРИ АЛОНСО! Челси - Вестерн Сидней Уондерерс (6:4). Обзор матча.

ПРОВАЛ ЗА ПРОВАЛОМ! Челси - Манчестер Сити (0:3). Обзор матча

ПРОВАЛ ЗА ПРОВАЛОМ! Челси - Манчестер Сити (0:3). Обзор матча

46:16