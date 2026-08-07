Репортаж Дмитрия Губиньо с матча Кубка о новой форме — мнение болельщиков «Локо» и ЦСКА, блогеров, звёздных гостей и генерального директора клуба Бориса Ротенберга.

КОНКУРС! Напишите в комментариях историю о своей первой форме «Локомотива». Мы выберем две самые интересные и подарим их авторам сигнальную спецформу!

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