НОВАЯ ФОРМА «ЛОКО» | Губиньо на матче с ЦСКА
Репортаж Дмитрия Губиньо с матча Кубка о новой форме — мнение болельщиков «Локо» и ЦСКА, блогеров, звёздных гостей и генерального директора клуба Бориса Ротенберга.
КОНКУРС! Напишите в комментариях историю о своей первой форме «Локомотива». Мы выберем две самые интересные и подарим их авторам сигнальную спецформу!
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