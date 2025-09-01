Лишили гола из-за фола последней надежды – сам же забил с пенальти!

Лишили гола из-за фола последней надежды – сам же забил с пенальти!

Нелепость от вратаря Волги – закинул мяч себе в ворота!

Нелепость от вратаря Волги – закинул мяч себе в ворота!

Голешник из Первой лиги – вратарь просто проводил мяч взглядом!

Голешник из Первой лиги – вратарь просто проводил мяч взглядом!

Красивейший штрафной Спартака К – в самую девятку!

Красивейший штрафной Спартака К – в самую девятку!

00:41