Голешник из Первой лиги – вратарь просто проводил мяч взглядом!

Голешник из Первой лиги – вратарь просто проводил мяч взглядом!

Супергол Ивана Енина – как же красиво зарядил издали!

Супергол Ивана Енина – как же красиво зарядил издали!

Эпично попал со штрафного – и запустил камбэк Волги!

Эпично попал со штрафного – и запустил камбэк Волги!

Красивейший штрафной Спартака К – в самую девятку!

Красивейший штрафной Спартака К – в самую девятку!

00:41