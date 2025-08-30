Главная
Все видео
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Футбол
Регби
Шанхай Слуцкого
КХЛ
Нет доступа
Контент недоступен для вашего региона
Нелепость от вратаря Волги – закинул мяч себе в ворота!
Футбол
PARI Первая лига
Арсенал Тула
+3
Pari Первая лига, 7-й тур, «Волга» – «Арсенал Тула»
Похожие видео
00:31
Спорный момент в матче Черноморец – Арсенал. 23-й тур Мелбет Первой лиги
01:23
Два гола за три минуты – яркий камбэк Волги уволил тренера Торпедо!
00:48
Победный гол Борхи Мартинеса в матче СКА – Арсенал (1:0), Мелбет Первая лига,28-й тур
00:30
Эпично попал со штрафного – и запустил камбэк Волги!
01:18
Лишили гола из-за фола последней надежды – сам же забил с пенальти!
00:57
Парад ляпов – в Первой лиге. Ошиблись оба вратаря!