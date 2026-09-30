Смотрите новый выпуск «Двойки»!

В нём ведущие Александр Седов и Никита Гиль вместе с бывшим главным тренером «Иртыша» Владимиром Щербаком поговорили о завершившемся периоде его работы в Омске, дали оценку выступлениям «Иртыша» в новом сезоне, а также обсудили положение дел в «Динамо-2» и подвели итоги 11-го тура LEON Второй лиги А.

Не оставили вас без очередного раунда нового конкурса прогнозов на предстоящий тур LEON Второй Лиги А.