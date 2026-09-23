Смотрите новый выпуск «Двойки»!

В нём ведущие Александр Седов и Никита Гиль вместе со спортивным директором «Тюмени» Алексеем Харламовым поговорили о сложном сезоне «Тюмени» после вылета из Первой лиги, вспомнили карьеру гостя в судейском корпусе, обсудили положение дел в борьбе за сохранение прописки в «Золоте» и подвели итоги 10-го тура LEON Второй лиги А.

Не оставили вас без очередного раунда нового конкурса прогнозов на предстоящий тур LEON Второй Лиги А.