Алексей Харламов/Тренёв, Касимов, «Тюмень»/«Сокол» расстался с Харлачёвым/Двойка#54
Смотрите новый выпуск «Двойки»!
В нём ведущие Александр Седов и Никита Гиль вместе со спортивным директором «Тюмени» Алексеем Харламовым поговорили о сложном сезоне «Тюмени» после вылета из Первой лиги, вспомнили карьеру гостя в судейском корпусе, обсудили положение дел в борьбе за сохранение прописки в «Золоте» и подвели итоги 10-го тура LEON Второй лиги А.
Не оставили вас без очередного раунда нового конкурса прогнозов на предстоящий тур LEON Второй Лиги А.