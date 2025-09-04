Голище от игрока Родины – зарядил в самую девятку!

Голище от игрока Родины – зарядил в самую девятку!

Красивейший штрафной Спартака К – в самую девятку!

Красивейший штрафной Спартака К – в самую девятку!

Лишили гола из-за фола последней надежды – сам же забил с пенальти!

Лишили гола из-за фола последней надежды – сам же забил с пенальти!

00:41