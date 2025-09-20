Красивейший штрафной на 90+5 от Гиоргобиани (Факел)

Безумный гол свечой – куда смотрел вратарь Родины?!

Голище от игрока Родины – зарядил в самую девятку!

Эффектный гол костромского Спартака издали – уложил четко в дальний!

Красивейший штрафной Спартака К – в самую девятку!

01:18