Почему десятка тяжелее марафона? 10 км на ночном забеге
Быстрая десятка может оказаться тяжелее марафона. Особенно когда после семи километров на пределе тебя ждут три километра непрерывного подъёма.
В этом выпуске Михаил Хомич разбирает свой Ночной забег: почему до последнего хотел отказаться от старта, как готовился к десятке после марафона и каким образом первые семь километров удалось пройти быстрее, чем планировалось.
На финише - 38:56. До личного рекорда не хватило всего шести секунд. Примерно столько требуется, чтобы подумать: «Может, всё-таки надо было потерпеть ещё немного?»
Вместе с тренером Юрием Строфиловым и пейсмейкером Александром Лапкиным обсуждаем:
— почему быстрая десятка иногда ощущается как марафон, только страдания начинаются раньше;
— что важнее на последних километрах - ноги, голова или человек, который бежит рядом и не разрешает сдаться;
— как один неудачный психологический выбор может стоить целой минуты;
— зачем на финише нужно буквально вывернуться наизнанку - желательно всё-таки не в прямом смысле.
Дальше - подготовка к полумарафону 9 августа и новая попытка выбежать десятку из 38 минут. Потому что шесть секунд - это уже не разрыв, а личное оскорбление.
00:00 – интро
01:59 – особенности десятки
05:03 – комментарий Юрия Строфилова о дистанции 10 км
06:44 – план подготовки к ночному забегу
08:32 – планы на летний сезон 2026
10:57 – комментарий пейсера про ночной забег
12:27 – как прошел сам забег
16:56 – комментарий Юрия Строфилова про ночной забег
20:31 – что будет дальше?
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