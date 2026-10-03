Быстрая десятка может оказаться тяжелее марафона. Особенно когда после семи километров на пределе тебя ждут три километра непрерывного подъёма.

В этом выпуске Михаил Хомич разбирает свой Ночной забег: почему до последнего хотел отказаться от старта, как готовился к десятке после марафона и каким образом первые семь километров удалось пройти быстрее, чем планировалось.

На финише - 38:56. До личного рекорда не хватило всего шести секунд. Примерно столько требуется, чтобы подумать: «Может, всё-таки надо было потерпеть ещё немного?»

Вместе с тренером Юрием Строфиловым и пейсмейкером Александром Лапкиным обсуждаем:

— почему быстрая десятка иногда ощущается как марафон, только страдания начинаются раньше;

— что важнее на последних километрах - ноги, голова или человек, который бежит рядом и не разрешает сдаться;

— как один неудачный психологический выбор может стоить целой минуты;

— зачем на финише нужно буквально вывернуться наизнанку - желательно всё-таки не в прямом смысле.

Дальше - подготовка к полумарафону 9 августа и новая попытка выбежать десятку из 38 минут. Потому что шесть секунд - это уже не разрыв, а личное оскорбление.

00:00 – интро

01:59 – особенности десятки

05:03 – комментарий Юрия Строфилова о дистанции 10 км

06:44 – план подготовки к ночному забегу

08:32 – планы на летний сезон 2026

10:57 – комментарий пейсера про ночной забег

12:27 – как прошел сам забег

16:56 – комментарий Юрия Строфилова про ночной забег

20:31 – что будет дальше?

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