Три забега, два личных рекорда и один эксперимент, который я больше не хочу повторять.

В этом выпуске подвожу итоги летнего бегового сезона. На полумарафоне «Северная столица» я улучшил личный рекорд на две минуты, но до заветных 1:25 не хватило всего трёх секунд.

А затем решил проверить, можно ли пробежать 10 и 5 км в один день – причём обе дистанции на личный рекорд. Что из этого получилось? Новый рекорд на десятке, выполненный третий разряд, тяжелейшая пятёрка и неделя восстановления.

Вместе с моими тренерами Юрием Строфиловым и Леонидом Швецовым разбираем подготовку, тактику, ошибки и результаты. Александр Лапкин, который сопровождал меня на дистанциях, поделится своим взглядом на забеги.

А в конце – небольшой анонс нового большого бегового проекта.

Подписывайтесь на канал и делитесь в комментариях: пробовали ли вы бегать два соревнования за один день? Или у вас всё-таки есть инстинкт самосохранения?

Канал Михаила Хомича: https://t.me/KhomichM

Канал Юрия Строфилова: https://t.me/s10run

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Канал Александра Лапкина: https://t.me/LapkinAE

00:00 – Вступление: три летних забега и планы на сезон

00:56 – Полумарафон «Северная столица»: подготовка и особенности трассы

03:13 – Цель 1:25:00 и разбор забега

06:53 – Почему начал терять темп

08:31 – Финишное ускорение и новый личный рекорд

10:15 – Фестиваль бега: 10 и 5 км за один день

11:40 – Цели на обе дистанции

12:22 – Десятка: быстрый старт, горки и ветер

16:09 – Результат 38:30 и третий разряд

17:03 – Главные ошибки на десятке

18:51 – Как восстановиться между двумя стартами

20:14 – Пятёрка: попытка установить второй рекорд за день

22:32 – Что произошло на последних двух километрах

24:11 – Последствия эксперимента и восстановление

25:28 – Комментарий пейсера

28:01 – Итоги бегового сезона

29:32 – Следующие старты и новые цели

30:59 – Анонс нового большого бегового проекта

32:37 – Комментарий Юрия Строфилова: как Михаил устанавливал рекорды

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