Два забега за один день. Почему я больше так не сделаю
Три забега, два личных рекорда и один эксперимент, который я больше не хочу повторять.
В этом выпуске подвожу итоги летнего бегового сезона. На полумарафоне «Северная столица» я улучшил личный рекорд на две минуты, но до заветных 1:25 не хватило всего трёх секунд.
А затем решил проверить, можно ли пробежать 10 и 5 км в один день – причём обе дистанции на личный рекорд. Что из этого получилось? Новый рекорд на десятке, выполненный третий разряд, тяжелейшая пятёрка и неделя восстановления.
Вместе с моими тренерами Юрием Строфиловым и Леонидом Швецовым разбираем подготовку, тактику, ошибки и результаты. Александр Лапкин, который сопровождал меня на дистанциях, поделится своим взглядом на забеги.
А в конце – небольшой анонс нового большого бегового проекта.
Подписывайтесь на канал и делитесь в комментариях: пробовали ли вы бегать два соревнования за один день? Или у вас всё-таки есть инстинкт самосохранения?
Канал Михаила Хомича: https://t.me/KhomichM
Канал Юрия Строфилова: https://t.me/s10run
Платформа для тренировок S10run: https://s10.run/
Канал Александра Лапкина: https://t.me/LapkinAE
00:00 – Вступление: три летних забега и планы на сезон
00:56 – Полумарафон «Северная столица»: подготовка и особенности трассы
03:13 – Цель 1:25:00 и разбор забега
06:53 – Почему начал терять темп
08:31 – Финишное ускорение и новый личный рекорд
10:15 – Фестиваль бега: 10 и 5 км за один день
11:40 – Цели на обе дистанции
12:22 – Десятка: быстрый старт, горки и ветер
16:09 – Результат 38:30 и третий разряд
17:03 – Главные ошибки на десятке
18:51 – Как восстановиться между двумя стартами
20:14 – Пятёрка: попытка установить второй рекорд за день
22:32 – Что произошло на последних двух километрах
24:11 – Последствия эксперимента и восстановление
25:28 – Комментарий пейсера
28:01 – Итоги бегового сезона
29:32 – Следующие старты и новые цели
30:59 – Анонс нового большого бегового проекта
32:37 – Комментарий Юрия Строфилова: как Михаил устанавливал рекорды
#cпорт #бег #тренировки #рекорд #марафон #полумарафон