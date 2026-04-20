Выпуск 16. Пять недель до марафона. Михаил прилетел из Гонконга, выполнил весь план тренировок в командировке и выбрал цветные кроссовки на марафон. Говорят, синий с красным приносит удачу.

Главный вопрос этой недели — добавки. Юрий ответил честно, что все добавки делятся на две категории: бесполезные и запрещённые. Между ними помещается буквально несколько исключений, и мы их все разобрали. Кофеин, свёкла, бикарбонат, креатин, BCAA, L-карнитин, железо, омега-3, витамин D — прошлись по всему списку без скидок на маркетинг. Спойлер: лучше поесть скумбрию и слететь в отпуск.