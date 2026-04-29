Выпуск 20. До Казанского марафона 4 дня. Финальный выпуск перед стартом — пошаговая инструкция: что делать с понедельника по воскресенье, как есть, как спать, как не сойти с ума. Что делать на ЭКСПО за 5 минут. Куда вставать в стартовом кластере. Как не потерять мотивацию, когда она гарантированно исчезнет. И как додавить последние 5 километров, на которых не живут. Главное, не забыть найти пейсера, посмотреть в глаза и поклясться: пока смерть не разлучит нас.

Юрий объясняет на собственном опыте: Валенсия, Барселона, Лондон, Нью-Йорк. Михаил готовится к марафону из трёх. Через неделю проверим. И помните — любой финиш лучше любого схода с дистанции.

Бывшие желают вам обосраться. Не подведите никого. Кроме них.