«Арсенал» провел отличную трансферную кампанию и закупился почти так же мощно, как Ман Сити в самые расточительные годы при Пепе. Дьокереш, Субименди, Мадуэке, Нергор. Осталось только подписать топового левого вингера (Родриго или Эзе) и трансферное окно можно будет считать сверхудачным. Возьмет ли «Арсенал» наконец трофей с забивным форвардом в лице Дьекереша – одна из главных интриг предстоящей АПЛ.

А какие ещё интриги мы выделили – смотрите в новом топе!

