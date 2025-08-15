Дронов против интернета | Контракт с Каролиной, клюшка Малкина, связи с Шаманом | ХК Трактор
Дронов против интернета 🍿
— Отец Гриши не хотел с ним общаться из-за смены номера?
— Гриша и певец Шаман - родственники?
— Был ли на самом деле контракт с «Каролиной Харрикейнз»?
Развеиваем все мифы и выясняем, что из новостей в интернете правда, а что ложь 🤥
00:00 Вступление
00:16 Почему в детстве выбрал хоккей
00:47 Трэвис Скотт был кумиром Дронова
01:13 Капитан Дронов
01:57 Номер Фетисова
03:08 Шаман родственник Дронова
03:39 Первый матч в КХЛ
05:03 Играл в паре с Крисом Ли
05:30 Бронзовая медаль на Чемпионате мира
06:01 Испортил клюшку Малкина
07:18 Пропустил всю регулярку
08:28 Контракт с Каролиной
09:40 Все машины Гриши
