Дронов против интернета 🍿

— Отец Гриши не хотел с ним общаться из-за смены номера?

— Гриша и певец Шаман - родственники?

— Был ли на самом деле контракт с «Каролиной Харрикейнз»?

Развеиваем все мифы и выясняем, что из новостей в интернете правда, а что ложь 🤥

00:00 Вступление

00:16 Почему в детстве выбрал хоккей

00:47 Трэвис Скотт был кумиром Дронова

01:13 Капитан Дронов

01:57 Номер Фетисова

03:08 Шаман родственник Дронова

03:39 Первый матч в КХЛ

05:03 Играл в паре с Крисом Ли

05:30 Бронзовая медаль на Чемпионате мира

06:01 Испортил клюшку Малкина

07:18 Пропустил всю регулярку

08:28 Контракт с Каролиной

09:40 Все машины Гриши

