Помните время, когда Парма считалась европейским грандом? Если да, держите ностальгический выпуск. Если же нет, то познавательный. Амбициозный хозяин молочного концерна выстроил суперклуб, и Парма буквально пылесосила трофеи в 90-х годах, как внутри Италии, так и в еврокубках. Буффон, Тюрам, Каннаваро, Верон, Сенсини, Кьеза и Креспо – звёздный состав того периода. Работали с командой тренеры Невио Скала, Карло Анчелотти, Альберто Малезани. Но закат оказался таким же стремительным, как и взлёт итальянского клуба. Об этом сегодня в рубрике «Смерть больших команд».