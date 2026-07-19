Стас Минин и Денис Алхазов ранжируют 12 сборных-финалистов ЧМ с 2002 по 2022 год. Кто заслужил статус GOAT, а кто оказался в финале почти случайно? Собираем тир лист и спорим о лучших командах XXI века.

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