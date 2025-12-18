Конференция TOP DOG 40 | Кратос VS Эншент, Доктор VS Нурмагомедов, Погодин VS Мизаушев
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ЗАПРОСОВ: partners@topdogfc.ru
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ: http://t.me/topdog_fighter
МЕРЧ: https://topdogfc.ru/catalog
ОФИЦИАЛЬНОЕ ФАН-СООБЩЕСТВО - FRONT LINE: https://t.me/frontlinetopdog_bot
СООБЩЕСТВО TOP DOG В VK: https://vk.com/topdogfc
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ: https://t.me/TopDogFC
TOPDOGFIGHT MUSIC: https://band.link/topdogfight
TOP DOG 40 | 27 декабря в 16 часов | ЦСКА Арена, Москва
БИЛЕТЫ: https://topdogfc.ru/
ТРАНСЛЯЦИЯ TOP DOG 40 ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ ЗА ГРАНИЦЕЙ - TOPDOGFC.TV