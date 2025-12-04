Гроссмейстер VS Мамба, Пулемет VS Хан, Драго VS Медоев | Конференция TOP DOG 40,Москва
Завершающий год турнир TOP DOG 40. Москва | 27 декабря в 16:00 | ЦСКА Арена.
Раннее начало турнира связано с большим количеством боёв — их будет 20 (10 — прелимы, 10 — мейн кард). Основной кард начнётся ориентировочно в 19:00.
В главном событии вечера непобеждённый чемпион лёгкого дивизиона Кантемир «Ликвидатор» Калажоков проведёт титульный реванш с опасным претендентом в лице Ивана «Мастака» Нушкина.
Яхья Нурмагомедов и Тимур «Доктор» Акаимов проведут поединок за статус обязательного претендента на чемпионский перстень в среднем весе.
Два экс-претендента на перстень в среднем весе — Виталий «Эншент» Старых и Сергей «Кратос» Калинин сойдутся в кровопролитном бою.
Музарин Мизаушев встретится с бывшим чемпионом полусреднего дивизиона Денисом Погодиным.
Александр «Гроссмейстер» Сидоренко разделит ринг с жестким панчером Мамедом «Мамбой» Гусейновым.
Александр Хальзов будет противостоять рекордсмену по количеству проведённых боёв на голых кулаках в России и СНГ Алексею «Мельнику» Мельникову.
Давид «Пулемёт» Оганесян впервые встретится в сене с экс-чемпионом легчайшего веса Чингис «Ханом» Салбырыном.
Азамат «Каскыр» Еспай и Юрий «Конунг» Бухаров определят сильнейшего в яростном поединке.
