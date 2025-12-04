Завершающий год турнир TOP DOG 40. Москва | 27 декабря в 16:00 | ЦСКА Арена.

БИЛЕТЫ: https://topdogfc.ru/

Раннее начало турнира связано с большим количеством боёв — их будет 20 (10 — прелимы, 10 — мейн кард). Основной кард начнётся ориентировочно в 19:00.

В главном событии вечера непобеждённый чемпион лёгкого дивизиона Кантемир «Ликвидатор» Калажоков проведёт титульный реванш с опасным претендентом в лице Ивана «Мастака» Нушкина.

Яхья Нурмагомедов и Тимур «Доктор» Акаимов проведут поединок за статус обязательного претендента на чемпионский перстень в среднем весе.

Два экс-претендента на перстень в среднем весе — Виталий «Эншент» Старых и Сергей «Кратос» Калинин сойдутся в кровопролитном бою.

Музарин Мизаушев встретится с бывшим чемпионом полусреднего дивизиона Денисом Погодиным.

Александр «Гроссмейстер» Сидоренко разделит ринг с жестким панчером Мамедом «Мамбой» Гусейновым.

Александр Хальзов будет противостоять рекордсмену по количеству проведённых боёв на голых кулаках в России и СНГ Алексею «Мельнику» Мельникову.

Давид «Пулемёт» Оганесян впервые встретится в сене с экс-чемпионом легчайшего веса Чингис «Ханом» Салбырыном.

Азамат «Каскыр» Еспай и Юрий «Конунг» Бухаров определят сильнейшего в яростном поединке.

*Строго для лиц 18+