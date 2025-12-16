ТОП 10 НОКАУТОВ В TOP DOG | 2023
10 место
Имеля VS Людоед | TOP DOG 20
9 место
Колин Варвар VS Конунг | TOP DOG 25
8 место
Пулемёт VS 13-й Район | TOP DOG 21
7 место
Ганнибал VS Адос | TOP DOG 26
6 место
Питбуль VS Валера | TOP DOG 21
5 место
Тандовский VS Мельник | TOP DOG 21
4 место
Мизаушев VS Псих | TOP DOG 25
3 место
Самурай VS Bavarian Sniper | TOP DOG 21
2 место
Веном VS Мамба | TOP DOG 25
1 место
Гроссмейстер VS Цезарь | TOP DOG 23