Прошедший чемпионат мира запомнился в том числе новыми правилами: удаления за прикрытый рот, отмена угловых, пересмотр желтых карточек, контроль времени на ввод мяча. Футбол продолжает искать пути к совершенству даже через 160 лет после рождения.

Этим летом каждый болельщик вникал в изменения и привыкал к новой реальности. А ведь когда-то она была совершенно неузнаваемой. В новом выпуске исторического цикла говорим о том, как игра выглядела раньше и что происходило с правилами в течение полутора веков.