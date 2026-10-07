Как прошёл непростой сентябрь у «Трактора»?! Жарков рассказал, что происходит в команде, что получается, а что нет. Много удалений и суперсильное меньшинство. Спросили про новое клубное шоу «Подсушка», микрофоны на Михаиле Григоренко, Владимире Жаркове и Максиме Джиошвили.

Кого в команде называют «Компьютером» и почему шайба тёплая…

Креатив тренера Скотта Гордона. Уникальное видео объявления капитана из раздевалки. Андрей Светлаков отвечает на вопросы болельщиков, а семья поддерживает с трибун.

Били в барабан под шоу Канье Уэста и узнали, что с Никитой Сошниковым!

Смотрите сами! Вся внутрянка «Трактора» во второй серии «Камеру убери!»