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Всем большой хоккейный привет! Это шоу «ЗДЕСЬ КХЛ», в котором мы обсуждаем Континентальную хоккейную лигу. В новом выпуске мы заглядываем внутрь хоккейной команды и разбираемся, чем она живёт на протяжении длинного сезона

Начинаем со старта чемпионата: почему одни команды сразу бегут, а другие ещё отходят от предсезонных нагрузок? Обсуждаем плотный график, восстановление и тренировки по желанию, на которые всё-таки лучше прийти

Не проходим мимо и жизни на выездах. Наши ведущие вспоминают, как можно забыть номер в гостинице и даже город, в котором проснулся, делятся байками о поездках в Новокузнецк и рассказывают, что остаётся за кадром красивых голов и дорогих машин

Отдельная история – тест Купера и характер хоккеистов. Зачем тренеры заставляют игроков бежать, на что смотрят кроме секундомера и почему мощные ноги ещё не гарантируют успеха на беговой дорожке? Вспоминаем подготовку Петра Счастливого, невероятную выносливость Олега Кваши и Евгения Артюхина на велосипеде и обсуждаем, как заставить себя доработать каждый эпизод. Упс, без неожиданных историй тут не обошлось!

А что вам интереснее всего узнать о жизни команды за пределами льда? Ждём ваши вопросы в комментариях! Подписывайтесь, ставьте лайк и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ничего интересного!

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