Победная раздевалка | Первая на этом выезде, Рольгизер лучший | ХК Трактор

Победная раздевалка | Первая на этом выезде, Рольгизер лучший | ХК Трактор

Камеру убери 1 серия | Скотту Гордону понравился борщ | Что с Кравцовым и активная предсезонка | Трактор

Камеру убери 1 серия | Скотту Гордону понравился борщ | Что с Кравцовым и активная предсезонка | Трактор

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