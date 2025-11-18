Вся футбольная статистика в приложении ГÓЛ: https://gol.go.link/2gbKX

Сеск Фабрегас в «Комо» собрал вокруг себя максимум испаноговорящих игроков. Их объединяет не только язык, но и видение игры, а главным проводником идей Фабрегаса на поле стал аргентинец Нико Пас. Сегодня как раз поговорим о Нико — главной молодой звезде не только «Комо», но всего чемпионата Италии.

