Легенды ЦСКА - Друзья Вагнера Лава | Прощальный матч Вагнера Лава, 26 сентября

26 сентября в 20:00 на поле ВЭБ Арены «Легенды ЦСКА» встретятся с командой «Друзья Вагнера Лава» - прямая трансляция в хорошем качестве в прямом эфире Матч ТВ и на ВидеоСпортсе"

В составе армейских легенд сыграют братья Алексей и Василий Березуцкие, Алан Дзагоев, Ролан Гусев, Милош Красич, Зоран Тошич, Марк Гонсалес и многие звезды ПФК ЦСКА

Команда друзей будет составлена из бразильцев, с которыми Вагнер пересекался на протяжении карьеры. Участие уже подтвердили легендарные армейцы Жо, Дуду и Даниэль Карвальо, бывший игрок сборной Бразилии Луис Фабиано, чемпион мира 2002 года Клеберсон и многие другие

Вагнер Лав о прощальном матче

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