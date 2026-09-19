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Полная история международных выступлений московского ЦСКА: от дебюта в 1970-х и непростого советского периода до эпохального Кубка УЕФА и побед над «Реалом».

Ведущий выпуска:

Тимофей Синявский https://t.me/sinyavskiytim

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00:00 Большое видится на расстоянии

01:38 Вы в историческом цикле «Футбольного клуба»!

02:22 Ранние этапы существования ЦСКА

03:40 Действующему чемпиону запретили играть

04:35 Жесткое наказание за чужой провал

07:02 Двухлетнее небытие сказалось на статусе

08:03 Безумная развязка сезона-1970

10:12 Золотая кочка

10:57 Дебют в еврокубках

11:51 Ничьи решали судьбы турниров

12:29 Черная полоса и еще один заход в Европу

13:08 Вылет и угроза превратиться в лифтеров

14:10 Назначение Садырина все изменило

14:51 Трагедия Михаила Еремина

15:58 Скандальное поражение в Кубке кубков

16:56 Никто не верил в успех против «Барсы»

18:35 Первая великая победа

20:58 Серые 90-е привели к Гинеру

21:43 Второй в истории клуба золотой матч

22:58 Чемпионство и феноменальные трансферы

23:52 Падение в Кубок УЕФА вместо плей-офф ЛЧ

24:34 Сложности перед эпохальной весной

25:11 «Бенфика» пугала

26:29 Очень разные тренеры «Партизана» и «Осера»

27:25 «Парма» пыталась выиграть обманом

28:22 Финал на территории соперника развивался тяжело

29:32 Божественный второй тайм

30:22 Тот успех невозможно переоценить

30:52 Суперкубок с «Ливерпулем» и превращение в гранд

31:34 Сверхъестественный выезд к «Арсеналу»

32:46 Клуб доверился молодому Слуцкому

33:36 Достижение, которое с тех пор никому не покорилось

34:41 Постоянные битвы с топами и конец цикла «Арсенала»

35:44 Матчи с «Реалом» – величие во всех смыслах

36:26 Последние заходы в еврокубки

37:24 Большое видится на расстоянии