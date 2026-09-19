КАК ЦСКА ИГРАЛ В ЕВРОПЕ. История больших побед
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Полная история международных выступлений московского ЦСКА: от дебюта в 1970-х и непростого советского периода до эпохального Кубка УЕФА и побед над «Реалом».
Ведущий выпуска:
Тимофей Синявский https://t.me/sinyavskiytim
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00:00 Большое видится на расстоянии
01:38 Вы в историческом цикле «Футбольного клуба»!
02:22 Ранние этапы существования ЦСКА
03:40 Действующему чемпиону запретили играть
04:35 Жесткое наказание за чужой провал
07:02 Двухлетнее небытие сказалось на статусе
08:03 Безумная развязка сезона-1970
10:12 Золотая кочка
10:57 Дебют в еврокубках
11:51 Ничьи решали судьбы турниров
12:29 Черная полоса и еще один заход в Европу
13:08 Вылет и угроза превратиться в лифтеров
14:10 Назначение Садырина все изменило
14:51 Трагедия Михаила Еремина
15:58 Скандальное поражение в Кубке кубков
16:56 Никто не верил в успех против «Барсы»
18:35 Первая великая победа
20:58 Серые 90-е привели к Гинеру
21:43 Второй в истории клуба золотой матч
22:58 Чемпионство и феноменальные трансферы
23:52 Падение в Кубок УЕФА вместо плей-офф ЛЧ
24:34 Сложности перед эпохальной весной
25:11 «Бенфика» пугала
26:29 Очень разные тренеры «Партизана» и «Осера»
27:25 «Парма» пыталась выиграть обманом
28:22 Финал на территории соперника развивался тяжело
29:32 Божественный второй тайм
30:22 Тот успех невозможно переоценить
30:52 Суперкубок с «Ливерпулем» и превращение в гранд
31:34 Сверхъестественный выезд к «Арсеналу»
32:46 Клуб доверился молодому Слуцкому
33:36 Достижение, которое с тех пор никому не покорилось
34:41 Постоянные битвы с топами и конец цикла «Арсенала»
35:44 Матчи с «Реалом» – величие во всех смыслах
36:26 Последние заходы в еврокубки
37:24 Большое видится на расстоянии