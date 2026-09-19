Хаби Алонсо о новом «Челси»: «Нам нужно время» 🔴 Голос футбола
Большое интервью Хаби Алонсо о новом этапе в «Челси».
Главный тренер рассказал о том, что именно он хочет изменить в команде, почему клубу не требовалась полная перестройка и каким он хочет видеть свой «Челси» в будущем.
В интервью Алонсо говорит о процессе построения команды, стабильности, уверенности игроков и собственном отношении к идеальному футболу.
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