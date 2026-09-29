Моуринью делает «Реал Мадрид» плохим
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Моуринью пришел в «Реал Мадрид», чтобы решить проблему эго звездных футболистов и противостоять «Барселоне», но на старте сезона получается явно не все.
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