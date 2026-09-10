Рафинья изменил менталитет | Барселона - Фейеноорд 5:1
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«Барса» разгромила «Фейеноорд» со счетом 5:1 в первом туре нового сезона Лиги чемпионов. Рафинья отметился дублем, Ламин Ямаль забил со штрафного, а Жезус оформил дебютный гол.
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00:00 - Начало
00:11 - Канселу стал другим
03:33 - Золотой мяч для Рафиньи и Педри
08:05 - 15 у Флика
10:09 - Банально замечательно
#барселона #футбол #рафинья #гол #ямаль