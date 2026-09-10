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«Барса» разгромила «Фейеноорд» со счетом 5:1 в первом туре нового сезона Лиги чемпионов. Рафинья отметился дублем, Ламин Ямаль забил со штрафного, а Жезус оформил дебютный гол.

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00:00 - Начало

00:11 - Канселу стал другим

03:33 - Золотой мяч для Рафиньи и Педри

08:05 - 15 у Флика

10:09 - Банально замечательно

#барселона #футбол #рафинья #гол #ямаль