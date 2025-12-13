В новом выпуске «Двух трибун» обсуждаем кризис Мохамеда Салаха. Что происходит с главным символом «Ливерпуля»: спад формы или влияние конфликта с Арне Слотом?

Одни уверены, что отношения Салаха с новым главным тренером зашли в тупик, другие считают, что это лишь рабочие недопонимания. Тем временем египтянин всё чаще остаётся на скамейке запасных в последних матчах, и это только подогревает интерес

Разбираем ключевые эпизоды разногласий, оцениваем, как эта ситуация сказывается на игре «Ливерпуля», спорим о том, кто виноват в текущем кризисе и что нужно делать, чтобы вернуть прежнего Салаха