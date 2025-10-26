Главная
Все видео
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Футбол
Шанхай Слуцкого
FONBET КХЛ
Нет доступа
Контент недоступен для вашего региона
Порт влетел Шаньдуну – из-за дубля Казаишвили (1:3). Все голы
Футбол
Суперлига Китай
Яркие моменты
+2
Суперлига Китая, 28-й тур, «Шаньдун Тайшань» – «Порт» (3:1)
Похожие видео
05:27
Шанхай Слуцкого забил на 90+10, но стал дальше от титула. Лучшие моменты: 2:2 с Далянем
01:11
Шанхай Слуцкого упустил победу на 90+3 из-за нелепого автогола в матче с Бэйцзин Гоань (2:2)
00:53
Джокер спас Слуцкого – его мяч оставил в гонке за титул
02:09
Важный гол Шанхая Слуцкого с пенальти: так сравняли против Циндао
01:14
Шанхай Слуцкого забивает Хэнаню 2 гола в первом тайме
00:45
Суперспасение Шэньчжэня – вынос из пустых ворот против Шанхая Слуцкого! Суперлига Китая, 14-й тур