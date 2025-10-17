Главная
Все видео
Клубы
Авторы и шоу
Виды спорта
Футбол
Шанхай Слуцкого
КХЛ
Нет доступа
Контент недоступен для вашего региона
Циндао Хайню – Шанхай Порт (3:4). Все голы матча
Футбол
Суперлига Китай
Хайлайты
+2
Суперлига Китая, 27-й тур, Циндао Хайню – Шанхай Порт (3:4)
Похожие видео
01:06
Мощный Казаишвили – хет-триком лишил Слуцкого победы
01:16
Крах Шанхая Слуцкого – пропустили на 89-й от аутсайдера
02:17:40
Циндао Хайню – Шанхай Шэньхуа
01:07
2-й гол Порта в ворота Шанхая Слуцкого (2:0). Яркая комбинация
01:18
Красивый гол Порта в ворота Шанхая Слуцкого (1:0)
03:41
4:4 – триллер Шанхая Слуцкого с Юньнанем! Все голы матча