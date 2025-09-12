Слуцкий представил игрокам Шанхая Веретенникова. Они будут обращаться к легенде как Саныч
Слуцкий дал пять ребенку – в шутку поморщился. Слишком сильно!
6:1 Шанхая Слуцкого! Издевательски разнесли Мэйчжоу
Шанхай Слуцкого больше не лидер – после ничьей с Чжэцзяном. Хайлайты матча
Шанхай Слуцкого получил 1:3 от аутсайдера – Шэньчжэня. Главные моменты с комментарием Терентьева и Лукомского. Суперлига Китая, 14-й тур
Суперспасение Шэньчжэня – вынос из пустых ворот против Шанхая Слуцкого! Суперлига Китая, 14-й тур