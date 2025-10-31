Шанхай Слуцкого в чемпионской гонке – после 1:0 с Шэньчжэнем - Видео Спортс"
Видео Спортс"
ГлавнаяВсе видеоКлубыАвторы и шоуВиды спортаФутболШанхай СлуцкогоFONBET КХЛ