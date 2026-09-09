💥 Новый выпуск «SILA Права»! Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров разбирают главные изменения ФИФА 2027 – от истории «дела Диарра» и новых правил liquidated damages до солидарной ответственности клубов, защищенного периода и права игроков на часть трансферной выплаты.

🎙️Всё, что изменится в трансферной системе футбола – в одном выпуске.

🤝🏻 Подкаст выпущен при поддержке юридической компании SILA International Lawyers совместно с изданием «Спортс».