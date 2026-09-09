S8E3 | «SILA Права» I Все, что нужно знать о реформах ФИФА 2027
💥 Новый выпуск «SILA Права»! Михаил Прокопец, Юрий Зайцев и Илья Чичеров разбирают главные изменения ФИФА 2027 – от истории «дела Диарра» и новых правил liquidated damages до солидарной ответственности клубов, защищенного периода и права игроков на часть трансферной выплаты.
🎙️Всё, что изменится в трансферной системе футбола – в одном выпуске.
🤝🏻 Подкаст выпущен при поддержке юридической компании SILA International Lawyers совместно с изданием «Спортс».