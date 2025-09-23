Большой итог главной гонки ралли-рейдового сезона – фильм о том, каким для уральских гонщиков было юбилейное издание международного ралли «Шёлковый путь».

Команда URAL MOTORSPORT автомобильного завода «УРАЛ» впервые представила на старт три спортивных раллийных грузовика. О том какой ценой три автомобиля вышли на старт и как все экипажи преодолели сложнейший маршрут по бездорожью России и Монголии, смотрите в новом видео.

